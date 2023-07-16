Мінфін США: Допомога Україні – це найкраще, що можна зробити для світової економіки

Збільшення підтримки Україні є найкращим способом допомогти світовій економіці, заявила в неділю міністр фінансів США Джанет Єллен.

Джерело: Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP

Пряма мова Єллен: "Стимулювання економік, що розвиваються, подолання боргової кризи, а також подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є найкращим способом допомогти світовій економіці...

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Припинення цієї війни – це перш за все моральний імператив, але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки".

Деталі: Після візиту до Києва в лютому Єллен заявила, що на власні очі побачила "величезну різницю", яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.

Вторгнення Росії в Україну також викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на харчі та паливо.

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Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок, якщо Росія не погодиться її поновити.

Пряма мова Єллен: "Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України.

Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет".

Деталі: Вона додала, що однією з "ключових цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".

Єллен також заявила, що буде "відстоювати ідею про те, що існує компроміс" між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.