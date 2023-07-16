Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 12:20
Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Увеличение поддержки Украины является лучшим способом помочь мировой экономике, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Источник: Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Йеллен: "Стимулирование развивающихся экономик, преодоление долгового кризиса, а также удвоение поддержки пострадавшей от войны Украины является лучшим способом помочь мировой экономике...

Прекращение этой войны - это прежде всего моральный императив, но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики".

Реклама:

Детали: После визита в Киев в феврале Йеллен заявила, что воочию увидела "огромную разницу", которую делает иностранная помощь как гражданским, так и украинским военным.

Вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, вызвав резкий рост цен на продукты питания и топливо.

Соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, заканчивается в понедельник, если Россия не согласится его возобновить.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Йеллен: "Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины.

Помогая поддерживать экономику и работу правительства, мы предоставляем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет".

Детали: Она добавила, что одной из "ключевых целей" Вашингтона является "борьба с попытками России избежать наших санкций".

Йеллен также заявила, что будет "отстаивать идею о том, что существует компромисс" между поддержкой Украины и поддержкой Глобального Юга.

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР

ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке

Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW

Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
12:05
В Греции за сутки произошел 51 новый лесной пожар, большинство погасили
11:46
фотоИз маляра в военные: в Нацгвардии рассказали историю бойца с позывным "Ляля"
11:41
видеоВ Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР
11:24
Минвосстановления в тестовом режиме запускает услугу "еЧерга" для автобусов
11:12
видеоНа дне Средиземного моря нашли древнеримский корабль возрастом 2000 лет
11:08
Оккупанты утром ударили по Веселому, ранена женщина
10:50
Сейм Польщі надав президенту більше повноважень під час головування країни в ЄС
10:33
Целью вражеской авиации и артиллерии были девять украинских областей - ОВА
10:21
Стресс-тест ЕС выявил слабые места в трех банках
10:14
В Альпах нашли тело туриста, который потерялся 37 лет назад
Все новости...
Реклама: