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Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 12:20
Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Увеличение поддержки Украины является лучшим способом помочь мировой экономике, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Источник: Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Йеллен: "Стимулирование развивающихся экономик, преодоление долгового кризиса, а также удвоение поддержки пострадавшей от войны Украины является лучшим способом помочь мировой экономике...

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Прекращение этой войны - это прежде всего моральный императив, но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики".

Детали: После визита в Киев в феврале Йеллен заявила, что воочию увидела "огромную разницу", которую делает иностранная помощь как гражданским, так и украинским военным.

Вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, вызвав резкий рост цен на продукты питания и топливо.

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Соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, заканчивается в понедельник, если Россия не согласится его возобновить.

Прямая речь Йеллен: "Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины.

Помогая поддерживать экономику и работу правительства, мы предоставляем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет".

Детали: Она добавила, что одной из "ключевых целей" Вашингтона является "борьба с попытками России избежать наших санкций".

Йеллен также заявила, что будет "отстаивать идею о том, что существует компромисс" между поддержкой Украины и поддержкой Глобального Юга.

Темы: СШАвойнаоружие
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