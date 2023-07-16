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Херсонщина: діти гралися вибухівкою, вона здетонувала

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 12:34
Херсонщина: діти гралися вибухівкою, вона здетонувала
фото ілюстративне, уп життя

У Трифонівці Херсонської області на вулиці діти знайшли невідомий предмет, а під час гри пристрій здетонував, вони травмовані.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Травми отримали хлопчики 8 і 10 років. У них черепно-мозкові травми, контузії. Молодший з них отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги.

Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо: Учора, 15 липня, у Херсоні чоловік загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас у гаражі.

Теми: Херсонська областьвибухвійнамінування
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