Херсонщина: дети играли взрывчаткой, она сдетонировала
Воскресенье, 16 июля 2023, 12:34
В Трифоновке Херсонской области на улице дети нашли неизвестный предмет, а во время игры устройство сдетонировало, они травмированы.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: Травмы получили мальчики 8 и 10 лет. У них черепно-мозговые травмы, контузии. Младший из них получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги.
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Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним: Вчера, 15 июля, в Херсоне мужчина погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас в гараже.