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Херсонщина: дети играли взрывчаткой, она сдетонировала

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 12:34
Херсонщина: дети играли взрывчаткой, она сдетонировала
фото иллюстративное, уп жизнь

В Трифоновке Херсонской области на улице дети нашли неизвестный предмет, а во время игры устройство сдетонировало, они травмированы.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Травмы получили мальчики 8 и 10 лет. У них черепно-мозговые травмы, контузии. Младший из них получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги.

Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Напомним: Вчера, 15 июля, в Херсоне мужчина погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас в гараже.

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Темы: Херсонская областьвзрыввойнаминирование
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