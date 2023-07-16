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На Бердянському напрямку Сили оборони просунулися на понад кілометр

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 16:21
На Бердянському напрямку Сили оборони просунулися на понад кілометр
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони просунулися на Бердянському напрямку на понад один кілометр.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у відеозверненні

Пряма мова: "Щодо наступальної операції Сил оборони Таврійського напрямку, то на Мелітопольському положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування вглибину оборони противника на понад 1 кілометр вздовж певної лінії фронту.

Тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновуються, завдають вогневого ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Що передувало: У неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

Теми: Бердянськвійнаконтрнаступ
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