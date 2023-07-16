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На Бердянском направлении Силы обороны продвинулись более чем на километр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 16:21
На Бердянском направлении Силы обороны продвинулись более чем на километр
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Силы обороны продвинулись на Бердянском направлении более чем на один километр.

Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в видеообращении

Прямая речь: "Что касается наступательной операции Сил обороны Таврического направления, то на Мелитопольском положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение вглубь обороны противника более чем на 1 километр вдоль определенной линии фронта.

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Продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминируются, наносят огневое поражение противнику, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Что предшествовало: В воскресенье замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация.

Темы: Бердянсквойнаконтрнаступление
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