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Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 18:30
Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню
Джейк Салліван, фото Getty Images

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна стане членом НАТО, і це не підлягає обговоренню.

Джерело: Салліван в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Він зазначив, що на саміті в НАТО у Вільнюсі Україні гарантували, що вона матиме необхідну підтримку стільки часу, скільки їй знадобиться.

Пряма мова: "І нарешті, так, ми сказали в НАТО дуже просто: майбутнє України – в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов’язання".

Більше деталей: Він відзначив прогрес Збройних сил України в ході контрнаступу і додав, що українські військові роблять все, щоб послабити окупаційну армію РФ.

Водночас, за словами Саллівана, Захід працює над посиленням санкційного тиску на РФ, послаблюючи її оборонно-промислову базу.

Тому, як наголосив помічник Байдена, продовження війни дуже дорого коштуватиме Росії.

Що передувало: Саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

Читайте також: Альянс без плану дій: чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні

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Теми: НАТОСША
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