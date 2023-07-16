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Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 18:30
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
Джейк Салливан, фото Getty Images

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО, и это не подлежит обсуждению.

Источник: Салливан в интервью телеканалу CBS, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что на саммите в НАТО в Вильнюсе Украине гарантировали, что она будет иметь необходимую поддержку столько времени, сколько ей понадобится.

Прямая речь: "И наконец, да, мы сказали в НАТО очень просто: будущее Украины – в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства".

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Больше деталей: Он отметил прогресс Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления и добавил, что украинские военные делают все, чтобы ослабить оккупационную армию РФ.

В то же время, по словам Салливана, Запад работает над усилением санкционного давления на РФ, ослабляя ее оборонно-промышленную базу.

Поэтому, как отметил помощник Байдена, продолжение войны очень дорого будет стоить России.

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Что предшествовало: Саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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Темы: НАТОСША
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