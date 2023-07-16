Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 18:30
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
Джейк Салливан, фото Getty Images

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО, и это не подлежит обсуждению.

Источник: Салливан в интервью телеканалу CBS, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что на саммите в НАТО в Вильнюсе Украине гарантировали, что она будет иметь необходимую поддержку столько времени, сколько ей понадобится.

Реклама:

Прямая речь: "И наконец, да, мы сказали в НАТО очень просто: будущее Украины – в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства".

Больше деталей: Он отметил прогресс Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления и добавил, что украинские военные делают все, чтобы ослабить оккупационную армию РФ.

В то же время, по словам Салливана, Запад работает над усилением санкционного давления на РФ, ослабляя ее оборонно-промышленную базу.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, как отметил помощник Байдена, продолжение войны очень дорого будет стоить России.

Что предшествовало: Саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

Читайте такжеАльянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине,

Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" Украины, объявленных на саммите НАТО.

Темы: НАТОСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: