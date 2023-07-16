У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах
У США закінчуються запаси боєприпасів на власних арсеналах на тлі надання військової допомоги Україні.
Джерело: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За його словами, адміністрація Байдена після вступу на посаду виявила, що запаси 155 боєприпасів, які є стандартними для НАТО, "були відносно низькими".
Салліван розповів, що адміністрація також зрозуміла, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці.
Крім того, як зазначив радник Байдена, поповнення запасів є складним завданням для країни, яка надає допомогу Україні.
"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо нашу спроможність постачати боєприпаси", – сказав Салліван.
Передісторія:
- 7 липня США анонсували новий пакета військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.
- 13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
- У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.