В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

В США заканчиваются запасы боеприпасов на собственных арсеналах на фоне оказания военной помощи Украине.

Источник: советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, администрация Байдена после вступления в должность обнаружила, что запасы 155 боеприпасов, которые являются стандартными для НАТО, "были относительно низкими".

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Салливан рассказал, что администрация также поняла, что для пополнения запасов до приемлемого уровня понадобятся годы, а не месяцы.

Кроме того, как отметил советник Байдена, пополнение запасов является сложной задачей для страны, которая оказывает помощь Украине.

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем нашу способность поставлять боеприпасы", – сказал Салливан.

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