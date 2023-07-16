Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову: є постраждалі
Російські війська у неділю ввечері знову завдали ударів по Харкову, є постраждалі.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Дослівно Синєгубов: "Окупанти завдали ударів по Харкову.
Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється".
Деталі: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо є влучання в Основʼянському районі.
Пізніше Синєгубов підтвердив, що окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих.
На місці влучання виникла пожежа.
О 19:50 Терехов повідомив, що постраждалих уже семеро, також є непідтверджена інформація про одного загиблого.
У свою чергу, Синєгубов о 20:08 повідомив, що медики госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці. Загиблих немає.
Що передувало: У ніч на 16 липня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, є незначні руйнування, але без постраждалих.