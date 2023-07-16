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Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову: є постраждалі

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 19:20
Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову: є постраждалі
ілюстративне фото УП

Російські війська у неділю ввечері знову завдали ударів по Харкову, є постраждалі.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно Синєгубов: "Окупанти завдали ударів по Харкову.

Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється".

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Деталі: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо є влучання в Основʼянському районі.

Пізніше Синєгубов підтвердив, що окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих.

На місці влучання виникла пожежа. 

О 19:50 Терехов повідомив, що постраждалих уже семеро, також є непідтверджена інформація про одного загиблого.

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У свою чергу, Синєгубов о 20:08 повідомив, що медики госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці. Загиблих немає.

Що передувало: У ніч на 16 липня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, є незначні руйнування, але без постраждалих.

Теми: Харківвійнаракетний удар
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