Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову: є постраждалі

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 19:20
Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову: є постраждалі
ілюстративне фото УП

Російські війська у неділю ввечері знову завдали ударів по Харкову, є постраждалі.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно Синєгубов: "Окупанти завдали ударів по Харкову.

Реклама:

Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється".

Деталі: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо є влучання в Основʼянському районі.

Пізніше Синєгубов підтвердив, що окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих.

На місці влучання виникла пожежа. 

ВІДЕО ДНЯ

О 19:50 Терехов повідомив, що постраждалих уже семеро, також є непідтверджена інформація про одного загиблого.

У свою чергу, Синєгубов о 20:08 повідомив, що медики госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці. Загиблих немає.

Що передувало: У ніч на 16 липня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, є незначні руйнування, але без постраждалих.

Теми: Харківвійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
На Сході ситуація загострилась – Маляр
Після звільнення Криму Україна може покарати близько 10 тисяч колаборантів – Ташева
Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню
У Брянську вдруге за місяць горів об'єкт Міноборони РФ
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: