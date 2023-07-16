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Россияне во второй раз за сутки ударили по Харькову: есть пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 19:20
Россияне во второй раз за сутки ударили по Харькову: есть пострадавшие
иллюстративное фото УП

Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары по Харькову, есть пострадавшие.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Дословно Синегубов: "Оккупанты нанесли удары по Харькову.

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Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

Детали: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительно есть попадания в Основянском районе.

Позже Синегубов подтвердил, что оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть 4 пострадавших.

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На месте попадания возник пожар.

В 19:50 Терехов сообщил, что пострадавших уже семеро, также есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

В свою очередь, Синегубов в 20:08 сообщил, что медики госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями, 1 человеку оказали помощь на месте. Погибших нет.

Что предшествовало: В ночь на 16 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, есть незначительные разрушения, но без пострадавших.

Темы: Харьковвойнаракетный удар
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