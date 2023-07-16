У Брянську вдруге за місяць горів об'єкт Міноборони РФ
Неділя, 16 липня 2023, 20:24
У споруджуваному госпіталі для ветеранів у Брянську вдруге за місяць сталася пожежа, над ним видно густий чорний дим.
Джерело: пропагандисти РИА Новости з посиланням на уряд регіону, телеграм-канали Mash і ASTRA
Деталі: Російські телеграм-канали повідомили про нову пожежу на об'єкті Міноборони РФ – споруджуваному госпіталі для ветеранів у Брянську.
Вони публікують відео, на яких видно густий чорний дим.
За даними каналу Mash, одна з версій нинішнього загоряння – атака БПЛА.
Водночас РИА Новости з посиланням на уряд регіону заявило, що в споруджуваному госпіталі горіло будівельне сміття, а загоряння нібито загасили до приїзду пожежників.
Що передувало: Попередня пожежа на цьому об'єкті сталася 18 червня.