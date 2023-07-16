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У Брянську вдруге за місяць горів об'єкт Міноборони РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 20:24
У Брянську вдруге за місяць горів об'єкт Міноборони РФ
пожежа у Брянську 16 липня, скріншот відео соцмереж

У споруджуваному госпіталі для ветеранів у Брянську вдруге за місяць сталася пожежа, над ним видно густий чорний дим.

Джерело: пропагандисти РИА Новости з посиланням на уряд регіону, телеграм-канали Mash і ASTRA

Деталі: Російські телеграм-канали повідомили про нову пожежу на об'єкті Міноборони РФ – споруджуваному госпіталі для ветеранів у Брянську.

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Вони публікують відео, на яких видно густий чорний дим.

За даними каналу Mash, одна з версій нинішнього загоряння – атака БПЛА.

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Водночас РИА Новости з посиланням на уряд регіону заявило, що в споруджуваному госпіталі горіло будівельне сміття, а загоряння нібито загасили до приїзду пожежників.

Що передувало: Попередня пожежа на цьому об'єкті сталася 18 червня

Теми: Росіяпожежа
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