В Брянске во второй раз за месяц горел объект Минобороны РФ
Воскресенье, 16 июля 2023, 20:24
В строящемся госпитале для ветеранов в Брянске во второй раз за месяц случился пожар, над ним виден густой черный дым.
Источник: пропагандисты РИА Новости со ссылкой на правительство региона, телеграм-каналы Mash и ASTRA
Детали: Российские телеграм-каналы сообщили о новом пожаре на объекте Минобороны РФ – строящемся госпитале для ветеранов в Брянске.
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Они публикуют видео, на которых виден густой черный дым.
По данным канала Mash, одна из версий нынешнего возгорания — атака БПЛА.
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При этом РИА Новости со ссылкой на правительство региона заявило, что в строящемся госпитале горел строительный мусор, а возгорание якобы потушили до приезда пожарных.
Что предшествовало: Предыдущий пожар на этом объекте произошел 18 июня.