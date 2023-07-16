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В Брянске во второй раз за месяц горел объект Минобороны РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 20:24
В Брянске во второй раз за месяц горел объект Минобороны РФ
пожар в Брянске 16 июля, скриншот видео соцсетей

В строящемся госпитале для ветеранов в Брянске во второй раз за месяц случился пожар, над ним виден густой черный дым.

Источник: пропагандисты РИА Новости со ссылкой на правительство региона, телеграм-каналы Mash и ASTRA

Детали: Российские телеграм-каналы сообщили о новом пожаре на объекте Минобороны РФ – строящемся госпитале для ветеранов в Брянске.

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Они публикуют видео, на которых виден густой черный дым.

По данным канала Mash, одна из версий нынешнего возгорания — атака БПЛА.

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При этом РИА Новости со ссылкой на правительство региона заявило, что в строящемся госпитале горел строительный мусор, а возгорание якобы потушили до приезда пожарных.

Что предшествовало: Предыдущий пожар на этом объекте произошел 18 июня.

Темы: Росcияпожар
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