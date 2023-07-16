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Зеленський: Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, захистимо всю Європу

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 21:32
Зеленський: Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, захистимо всю Європу
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що коли повітряний щит України стане достатньо міцним, Україна забезпечить захищеність всієї Європи від російського терору.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми вже показали, що немає таких російських ракет, які не могли б збити українці. І коли український повітряний щит стане достатньо міцним, а це буде, Україна забезпечить реальну свободу і захищеність всієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України".

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Деталі: Президент нагадав, що 16 липня Україна відзначає 33-ю річницю ухвалення декларації про державних суверенітет.

Пряма мова: "Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе.

Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може".

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Теми: ЗеленськийвійнаЄвропаППО
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