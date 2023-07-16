Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 21:32
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, Украина обеспечит защищенность всей Европы от российского террора.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно прочным, а это будет, Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины".

Реклама:

Детали: Президент напомнил, что 16 июля Украина отмечает 33-ю годовщину принятия декларации о государственных суверенитете.

Прямая речь: "Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит.

Ежегодно Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийвойнаЕвропаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне ударили по Запорожью: есть погибшие

фотоДиректор инвестфонда из Киева убил бывшего управляющего банка и сжег тело – полиция

Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ

видеоЗеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО

В УПЦ МП заявили, что после решения Зеленского по Рождеству "ничего не изменится"

фотоПосле российского обстрела в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после российского обстрела

Все новости...
Зеленский
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
20:35
Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
20:22
Американские военные разрисовали колонну исторической базилики в Италии
20:13
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
19:44
МАГАТЭ: ЗАЭС перевела 5-й энергоблок в холодную остановку, а 4-й – в горячую
19:27
В Греции эвакуируют жителей четырех сел из-за нового пожара на западе страны
19:12
видеоРоссияне ударили по Запорожью: есть погибшие
19:04
Партия Орбана бойкотирует заседание парламента, где должны голосовать по вступлению Швеции в НАТО
18:45
В субботу россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 19 авиационных ударов – Генштаб
18:44
"Продавали детей на органы": прокуратура проверяет данные подозреваемого в торговле людьми об интернате на Закарп
18:38
Чешский министр о вступлении Украины в ЕС: Мы должны доказывать Киеву, что не бросили его
Все новости...
Реклама: