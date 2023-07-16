Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Президент Владимир Зеленский заявляет, что когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, Украина обеспечит защищенность всей Европы от российского террора.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно прочным, а это будет, Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины".
Детали: Президент напомнил, что 16 июля Украина отмечает 33-ю годовщину принятия декларации о государственных суверенитете.
Прямая речь: "Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит.
Ежегодно Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может".