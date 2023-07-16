В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених

Внаслідок ракетного удару росіян по Харкову в неділю ввечері одна людина загинула і троє дістали поранень, усі вони працівники промислового підприємства.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 ворог наніс ракетний удар по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

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Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються".

Що передувало: Російські війська у неділю ввечері вдруге за добу завдали ударів по Харкову. В Основ’янському районі було влучення. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 4 постраждалих, мер Харкова Ігор Терехов – про 7.