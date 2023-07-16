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В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 21:43
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
место попадания в Харькове, фото прокуратуры

В результате ракетного удара россиян по Харькову в воскресенье вечером один человек погиб и трое получили ранения, все они работники промышленного предприятия.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 16 июля примерно в 18:50 враг нанес ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.

Предварительно, двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

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Известно об одном погибшем и трех раненых – все работники промышленного предприятия. Данные уточняются".

Что предшествовало: Российские войска в воскресенье вечером второй раз за сутки нанесли удары по Харькову. В Основянском районе было попадание. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал о 4 пострадавших, мэр Харькова Игорь Терехов – о 7.

Темы: Харьковракетный ударвойна
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