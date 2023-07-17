Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок перед візитом до Нью-Йорка заявила, що варварство російської війни особливо яскраво проявляється на долі багатьох тисяч дітей, викрадених і вивезених з України до РФ.

Джерело: Бербок, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: Глава німецького МЗС наголосила, що Росія не тільки забирає в цих дітей дитинство, але й позбавляє їх ідентичності та майбутнього.

"Той факт, що Міжнародний кримінальний суд вже розпочав розслідування, є важливим кроком до справедливості для дітей та їхніх родин", – сказала вона.

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Бербок додала, що в 21 столітті ніхто не може вести агресивну війну і залишатися безкарним, а тому Німеччина разом з партнерами прагне далі розвивати міжнародне право, щоби воно відповідало реаліям 21 століття.

Що цьому передувало:

17 березня Палата досудового провадження II МКС видала ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Верховна Рада ухвалила заяву про необхідність притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочини в Україні, зокрема виконати рішення МКС щодо арешту Путіна та Львової-Бєлової.