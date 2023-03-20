Рада закликала виконати рішення МКС і доставити Путіна в Гаагу

Верховна Рада ухвалила заяву про необхідність притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочини в Україні, зокрема виконати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Джерело: постанова № 9122, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Рада наполегливо закликає сторони – учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Офісі президента РФ Марії Львової-Бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом".

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Злочини (Росії в Україні - ред.) здійснюються за прямими наказами вищого політичного і військового керівництва РФ та є грубим порушенням чинних норм міжнародного права, що потребує рішучого і дієвого реагування міжнародної спільноти шляхом притягнення російського керівництва до міжнародної кримінальної відповідальності".

Деталі: Постанова містить заклик до ООН, міжнародних парламентських організацій, парламентів та урядів країн світу рішуче засудити тяжкі злочини Росії та вжити всіх можливих заходів для їх розслідування.

Також у постанові міститься звернення щодо необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування шкоди та збитків, завданих внаслідок протиправних дій РФ, та спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України.

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За постанову проголосували 335 депутатів.

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