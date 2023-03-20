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Рада закликала виконати рішення МКС і доставити Путіна в Гаагу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 14:56
Рада закликала виконати рішення МКС і доставити Путіна в Гаагу
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО РИА НОВОСТИ

Верховна Рада ухвалила заяву про необхідність притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочини в Україні, зокрема виконати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Джерело: постанова № 9122, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Рада наполегливо закликає сторони – учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Офісі президента  РФ Марії Львової-Бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом".

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Злочини (Росії в Україні - ред.) здійснюються за прямими наказами вищого політичного і військового керівництва РФ та є грубим порушенням чинних норм міжнародного права, що потребує рішучого і дієвого реагування міжнародної спільноти шляхом притягнення російського керівництва до міжнародної кримінальної відповідальності".

Деталі: Постанова містить заклик до ООН, міжнародних парламентських організацій, парламентів та урядів країн світу рішуче засудити тяжкі злочини Росії та вжити всіх можливих заходів для їх розслідування.

Також у постанові міститься звернення щодо необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування шкоди та збитків, завданих внаслідок протиправних дій РФ, та спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України.

ВІДЕО ДНЯ

За постанову проголосували 335 депутатів.

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Теми: ПутінВерховна Радатрибуналсуд
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