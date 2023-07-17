Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед визитом в Нью-Йорк заявила, что варварство российской войны особенно ярко проявляется на судьбе многих тысяч детей, похищенных и вывезенных из Украины в РФ.

Источник: Бербок, которую цитирует "Укринформ"

Детали: Глава немецкого МИД подчеркнула, что Россия не только забирает у этих детей детство, но и лишает их идентичности и будущего.

"Тот факт, что Международный уголовный суд уже начал расследование, является важным шагом к справедливости для детей и их семей", – сказала она.

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Бербок добавила, что в 21 веке никто не может вести агрессивную войну и оставаться безнаказанным, а потому Германия вместе с партнерами стремится дальше развивать международное право, чтобы оно соответствовало реалиям 21 века.

Что этому предшествовало:

17 марта Палата досудебного производства II МУС выдала ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Верховная Рада приняла заявление о необходимости привлечения к ответственности руководства России за преступления в Украине, в частности выполнить решение МКС об аресте Путина и Львовой-Беловой.