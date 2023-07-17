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США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 04:32
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети у бік Японії США заявили, що готові вести переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної програми.

Джерело: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS

Пряма мова: "Ми дали зрозуміти Північній Кореї, що готові сісти і поговорити без попередніх умов про їхню ядерну програму.

Що стосується потенціалу міжконтинентальних балістичних ракет, то вони почали випробовувати цей потенціал кілька років тому. Вони продовжують його випробовувати. Ми дуже уважно стежимо за всіма цими випробуваннями, щоб побачити, як вони розвиваються.

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Ми могли б надзвичайно тісно координувати свої дії з нашими союзниками – Японією і Південною Кореєю – для того, щоб переконатися, що ми реагуємо на цю загрозу в унісон".

Деталі: За словами Саллівана, Китай, зважаючи на його відносини з КНДР, міг би робити більше, щоб запобігти ескалації ситуації. 

"Китай має відігравати певну роль, враховуючи його відносини з Північною Кореєю, щоб показати північно-корейцям, що їхні подальші випробування дестабілізують ситуацію", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Північна Корея підтвердила, що 12 липня запускала міжконтинентальну балістичну ракету.
  • У КНДР стверджують, що запускали найновішу твердопаливну ракету Hwasong-18.

Теми: СШАПівнічна Кореяядерна зброя
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