Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 04:32
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

После запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японии США заявили, что готовы вести переговоры с Северной Кореей по ее ядерной программе.

Источник: советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS

Прямая речь: "Мы дали понять Северной Корее, что готовы сесть и поговорить без предварительных условий об их ядерной программе.

Реклама:

Что касается потенциала межконтинентальных баллистических ракет, то они начали испытывать этот потенциал несколько лет назад. Они продолжают его испытывать. Мы очень внимательно следим за всеми этими испытаниями, чтобы увидеть, как они развиваются.

Мы могли бы чрезвычайно тесно координировать свои действия с нашими союзниками – Японией и Южной Кореей – для того, чтобы убедиться, что мы реагируем на эту угрозу в унисон".

Детали: По словам Салливана, Китай, учитывая его отношения с КНДР, мог бы делать больше, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

ВИДЕО ДНЯ

"Китай должен играть определенную роль, учитывая его отношения с Северной Кореей, чтобы показать северокорейцам, что их дальнейшие испытания дестабилизируют ситуацию", – подчеркнул он.

Что этому предшествовало:

  • Северная Корея подтвердила, что 12 июля запускала межконтинентальную баллистическую ракету.
  • В КНДР утверждают, что запускали новейшую твердотопливную ракету Hwasong-18.

Темы: СШАСеверная Кореяядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: