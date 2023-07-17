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США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 04:32
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

После запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японии США заявили, что готовы вести переговоры с Северной Кореей по ее ядерной программе.

Источник: советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS

Прямая речь: "Мы дали понять Северной Корее, что готовы сесть и поговорить без предварительных условий об их ядерной программе.

Что касается потенциала межконтинентальных баллистических ракет, то они начали испытывать этот потенциал несколько лет назад. Они продолжают его испытывать. Мы очень внимательно следим за всеми этими испытаниями, чтобы увидеть, как они развиваются.

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Мы могли бы чрезвычайно тесно координировать свои действия с нашими союзниками – Японией и Южной Кореей – для того, чтобы убедиться, что мы реагируем на эту угрозу в унисон".

Детали: По словам Салливана, Китай, учитывая его отношения с КНДР, мог бы делать больше, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

"Китай должен играть определенную роль, учитывая его отношения с Северной Кореей, чтобы показать северокорейцам, что их дальнейшие испытания дестабилизируют ситуацию", – подчеркнул он.

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Что этому предшествовало:

  • Северная Корея подтвердила, что 12 июля запускала межконтинентальную баллистическую ракету.
  • В КНДР утверждают, что запускали новейшую твердотопливную ракету Hwasong-18.

Темы: СШАСеверная Кореяядерное оружие
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