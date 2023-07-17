Влада Краснодарського краю закликала росіян утриматися від поїздок через Кримський міст
Понеділок, 17 липня 2023, 05:40
Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв закликав мешканців регіону утриматися від поїздок через Кримський міст.
Джерело: Кондратьєв у Telegram
Пряма мова: "У зв'язку із ситуацією, що склалася, прошу жителів і гостей Краснодарського краю не планувати проїзд через Кримський міст".
Деталі: Для поїздки на півострів російський губернатор пропонує обирати "альтернативний маршрут" через окуповані українські території.
Раніше аналогічне звернення до кримчан зробив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.
Що цьому передувало:
- Вночі 17 липня Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений.
- Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- За інформацією каналу " Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.