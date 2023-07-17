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Власти Краснодарского края призвали россиян воздержаться от поездок через Крымский мост

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 05:40
Власти Краснодарского края призвали россиян воздержаться от поездок через Крымский мост
Крымский мост. Фото из Википедии

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.

Источник: Кондратьев в Telegram

Прямая речь: "В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост".

Детали: Для поездки на полуостров российский губернатор предлагает выбирать "альтернативный маршрут" через оккупированные украинские территории.

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Ранее аналогичное обращение к крымчанам сделал так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Что этому предшествовало:

  • Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено.
  • Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
  • По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.

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Темы: КрымРосcия
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