Власти Краснодарского края призвали россиян воздержаться от поездок через Крымский мост
Понедельник, 17 июля 2023, 05:40
Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.
Источник: Кондратьев в Telegram
Прямая речь: "В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост".
Детали: Для поездки на полуостров российский губернатор предлагает выбирать "альтернативный маршрут" через оккупированные украинские территории.
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Ранее аналогичное обращение к крымчанам сделал так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Что этому предшествовало:
- Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено.
- Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.
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