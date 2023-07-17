Власти Краснодарского края призвали россиян воздержаться от поездок через Крымский мост

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.

Источник: Кондратьев в Telegram

Прямая речь: "В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост".

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Детали: Для поездки на полуостров российский губернатор предлагает выбирать "альтернативный маршрут" через оккупированные украинские территории.

Ранее аналогичное обращение к крымчанам сделал так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Что этому предшествовало:

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