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Захисники звільнили майже 18 кв.км території за минулий тиждень – Маляр 

Альона Мазуренко Понеділок, 17 липня 2023, 09:21
Захисники звільнили майже 18 кв.км території за минулий тиждень – Маляр 
ГАННА МАЛЯР. ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході і півдні країни звільнили майже 18 кв.км. території. 

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кВ.км

В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв.км".

Що було раніше: 16 липня Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація. Окупанти два дні поспіль активно наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування захисників.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії, але лінія фронту не змінюється. На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на понад один кілометр.

Теми: Збройні силидеокупаціяконтрнаступ
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