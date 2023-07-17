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Защитники освободили почти 18 кв.км территории за прошедшую неделю – Маляр

Алена МазуренкоПонедельник, 17 июля 2023, 09:21
Защитники освободили почти 18 кв.км территории за прошедшую неделю – Маляр
АННА МАЛЯР. ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в результате контрнаступления защитники на востоке и юге страны освободили почти 18 кв.км. территории.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (восток и юг) освобождено почти 18 кв.км.

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В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв.км".

Что было раньше: 16 июля Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация. Оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области.

На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение защитников.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия, но линия фронта не меняется. На Бердянском направлении ВСУ продвинулись более чем на один километр.

Темы: Вооруженные силыдеоккупацияконтрнаступление
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