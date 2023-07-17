Защитники освободили почти 18 кв.км территории за прошедшую неделю – Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в результате контрнаступления защитники на востоке и юге страны освободили почти 18 кв.км. территории.
Источник: Маляр в Telegram
Дословно: "За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (восток и юг) освобождено почти 18 кв.км.
В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв.км".
Что было раньше: 16 июля Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация. Оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области.
На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение защитников.
На Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия, но линия фронта не меняется. На Бердянском направлении ВСУ продвинулись более чем на один километр.