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Арахамія попередив регіони щодо закупівель: Барабани не наближають перемогу

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 липня 2023, 13:58
Арахамія попередив регіони щодо закупівель: Барабани не наближають перемогу
Давид Арахамія, фото: Getty Images

Голова фракції "Слуга народу"  Давид Арахамія заявив, що регіональна влада повинна припинити витрачати державні кошти на закупівлю товарів та послуг, які не є пріоритетними під час війни, парламент може обмежити їх використання.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення.

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У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель".

Деталі: За його словами, скандали, пов’язані з закупівлею барабанів, люксових овочерізок, витрачанням коштів на ремонти стадіонів та перекладання бруківки "значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє".

При цьому Арахамія додав, що захисники просто шоковані подібними новинами.

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Голова фракції СН підкреслив, що в парламенті зараз активно обговорюється можливість обмеження розпорядження коштами регіональних чиновників. "Але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі", - зазначив він.

Арахамія зазначив, що це останнє попередження для регіональної влади. "Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - підсумував він.

Що було раніше: Наразі столичні правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо придбання дороговартісних речей сумнівної потреби для укриттів Києва.

Теми: Арахаміябюджетрегіонигроші
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