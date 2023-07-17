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Арахамия предупредил регионы относительно закупок: Барабаны не приближают победу

Станислав ПогориловПонедельник, 17 июля 2023, 13:58
Арахамия предупредил регионы относительно закупок: Барабаны не приближают победу
Давид Арахамия, фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что региональные власти должны прекратить тратить государственные средства на закупку товаров и услуг, которые не являются приоритетными во время войны, парламент может ограничить их использование.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски.

В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок".

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Детали: По его словам, скандалы, связанные с закупкой барабанов, люксовых овощерезок, расходованием средств на ремонты стадионов и перекладывание брусчатки "в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее".

При этом Арахамия добавил, что защитники просто шокированы подобными новостями.

Глава фракции СН подчеркнул, что в парламенте сейчас активно обсуждается возможность ограничения распоряжения средствами региональных чиновников. "Но останавливает нас лишь то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие похожие месседжи", - отметил он.

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Арахамия отметил, что это последнее предупреждение для региональной власти. "Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что отнюдь не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", - подытожил он.

Что предшествовало: В настоящее время столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств по приобретению дорогостоящих вещей сомнительной необходимости для укрытий Киева.

Темы: Арахамия бюджетрегионыденьги
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