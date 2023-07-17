Росія заявила, що відкликає гарантії безпеки в рамках "зернової угоди"

Міністерство закордонних справ РФ оголосило про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка 17 липня.

Джерело: заява МЗС РФ, на яку посилається "Європейська правда"

Деталі: У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що РФ згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря і, відповідно, відновлює там режим тимчасово небезпечного району.

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Своє рішення російська сторона пояснила тим, що нібито"всупереч заявленим гуманітарним цілям вивезення українського продовольства було практично відразу переведено на суто комерційну основу".

У МЗС РФ вимагають зняти західні санкції з російських добрив і продовольства в обмін на продовження "зернової угоди".

Дослівно: "Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок і запевнень, Росія буде готова розглянути відновлення угоди".

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Що передувало: Речник Кремля Дмитро Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.