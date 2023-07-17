Россия заявила, что отзывает гарантии безопасности в рамках "зерновой сделки"

Министерство иностранных дел РФ объявило об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника 17 июля.

Источник: заявление МИД РФ, на которое ссылается "Европейская правда"

Детали: В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря и, соответственно, восстанавливает там режим временно опасного района.

Свое решение российская сторона объяснила тем, что якобы "вопреки заявленным гуманитарным целям вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу".

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В МИД РФ требуют снять западные санкции с российских удобрений и продовольствия в обмен на продление "зерновой сделки".

Дословно: "Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть возобновление соглашения".

Что предшествовало: Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

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В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.