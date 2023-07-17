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Россия заявила, что отзывает гарантии безопасности в рамках "зерновой сделки"

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 15:40
Россия заявила, что отзывает гарантии безопасности в рамках зерновой сделки
Фото: verelq.am

Министерство иностранных дел РФ объявило об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника 17 июля.

Источник: заявление МИД РФ, на которое ссылается "Европейская правда"

Детали: В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря и, соответственно, восстанавливает там режим временно опасного района.

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Свое решение российская сторона объяснила тем, что якобы "вопреки заявленным гуманитарным целям вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу".

В МИД РФ требуют снять западные санкции с российских удобрений и продовольствия в обмен на продление "зерновой сделки".

Дословно: "Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть возобновление соглашения".

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Что предшествовало: Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

Темы: зерноРосcия
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