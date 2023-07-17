"Вагнер" прибув у Білорусь без зброї – глава Міноборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що поява найманців "Вагнера" в Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні.
Джерело: LRT, передає Європейська правда
Деталі: Литовський міністр прокоментував інформацію від спостерігачів, за даними яких за останні дні до табору в Білорусі прибув контингент бійців "Вагнера" – щонайменше 60 різних автомобілів.
Пряма мова Анушаускаса: "Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів і тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася з початку агресії Росії проти України".
Більше деталей: Він також додав, що незважаючи на появу "вагнерівців", російська військова присутність у Білорусі скоротилася, оскільки солдатів, які певний час тому стягувалися для навчань, повернули в Росію.
Міністр зауважив, що наразі найманці не повинні викликати серйозного занепокоєння Литви.
Що цьому передувало:
- Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця.
- 6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.
- 14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.