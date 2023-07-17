"Вагнер" прибув у Білорусь без зброї – глава Міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що поява найманців "Вагнера" в Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні.

Джерело: LRT, передає Європейська правда

Деталі: Литовський міністр прокоментував інформацію від спостерігачів, за даними яких за останні дні до табору в Білорусі прибув контингент бійців "Вагнера" – щонайменше 60 різних автомобілів.

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Пряма мова Анушаускаса: "Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів і тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася з початку агресії Росії проти України".

Більше деталей: Він також додав, що незважаючи на появу "вагнерівців", російська військова присутність у Білорусі скоротилася, оскільки солдатів, які певний час тому стягувалися для навчань, повернули в Росію.

Міністр зауважив, що наразі найманці не повинні викликати серйозного занепокоєння Литви.

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