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"Вагнер" прибув у Білорусь без зброї – глава Міноборони Литви

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 19:03

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що поява найманців "Вагнера" в Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні.

Джерело: LRT, передає Європейська правда 

Деталі: Литовський міністр прокоментував інформацію від спостерігачів, за даними яких за останні дні до табору в Білорусі прибув контингент бійців "Вагнера" – щонайменше 60 різних автомобілів.

Пряма мова Анушаускаса: "Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів і тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася з початку агресії Росії проти України".

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Більше деталей: Він також додав, що незважаючи на появу "вагнерівців", російська військова присутність у Білорусі скоротилася, оскільки солдатів, які певний час тому стягувалися для навчань, повернули в Росію.

Міністр зауважив, що наразі найманці не повинні викликати серйозного занепокоєння Литви.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця. 
  • 6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.
  • 14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.

Теми: ЛитваВагнерПригожинМіноборони
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