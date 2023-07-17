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"Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия – глава Минобороны Литвы

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 19:03

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что появление наемников "Вагнера" в Беларуси принципиально не меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

Источник: LRT, передает Европейская правда

Детали: Литовский министр прокомментировал информацию от наблюдателей, по данным которых за последние дни в лагерь в Беларуси прибыл контингент бойцов "Вагнера" - не менее 60 различных автомобилей.

Прямая речь Анушаускаса: "Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество небольшое. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины".

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Больше деталей: Он также добавил, что несмотря на появление "вагнеровцев", российское военное присутствие в Беларуси сократилось, поскольку солдат, которые некоторое время назад стягивались для учений, вернули в Россию.

Министр отметил, что сейчас наемники не должны вызывать серьезного беспокойства Литвы.

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Темы: ЛитваВагнерПригожинМинобороны
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