"Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия – глава Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что появление наемников "Вагнера" в Беларуси принципиально не меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

Источник: LRT, передает Европейская правда

Детали: Литовский министр прокомментировал информацию от наблюдателей, по данным которых за последние дни в лагерь в Беларуси прибыл контингент бойцов "Вагнера" - не менее 60 различных автомобилей.

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Прямая речь Анушаускаса: "Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество небольшое. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины".

Больше деталей: Он также добавил, что несмотря на появление "вагнеровцев", российское военное присутствие в Беларуси сократилось, поскольку солдат, которые некоторое время назад стягивались для учений, вернули в Россию.

Министр отметил, что сейчас наемники не должны вызывать серьезного беспокойства Литвы.

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