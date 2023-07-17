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Ворог зосередився на п'яти напрямках, українські війська продовжують тиснути на півдні – зведення

Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 19:11
Ворог зосередився на п'яти напрямках, українські війська продовжують тиснути на півдні – зведення
Фото: Генштаб

На п'яти напрямках протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень української армії з окупантами.  

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень".

Деталі: Повідомляється, що на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, а на Лиманському протягом доби противник вів "безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви Луганської області".

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На Бахмутському напрямку захисники успішно відбили атаки противника в районах Богданівки та Веселого Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та біля Красногорівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обороняються росіяни. "Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізькоїї області", - сказано у повідомленні.

В Генштабі заявили, що Сили оборони України "продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

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Теми: війнаГенштаб
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