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Враг сосредоточился на пяти направлениях, украинские войска продолжают давить на юге – сводка

Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 19:11
Враг сосредоточился на пяти направлениях, украинские войска продолжают давить на юге – сводка
Фото: Генштаб

На пяти направлениях в течение суток произошло 29 боевых столкновений украинской армии с оккупантами. 

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 29 боевых столкновений".

Детали: Сообщается, что на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, а на Лиманском в течение суток противник вел "безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области".

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На Бахмутском направлении защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и возле Красногоровки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обороняются россияне. "Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области", - сказано в сообщении.

В Генштабе заявили, что Силы обороны Украины "продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

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Темы: войнаГенштаб
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