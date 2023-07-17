"Буде відповідь": Путін пригрозив помститися за Кримський міст

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Джерело: Путін на нараді в понеділок увечері

Пряма мова: "Відповідь з боку Росії звичайно буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції".

Деталі: Путін також заявив, що удар по мосту нібито не мав "ніякого значення", тому що зброя та боєприпаси по ньому "вже давно" не переправляються.

Агресор окремо підкреслив, що вважає бомбардування мосту терористичним актом.

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