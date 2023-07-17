"Буде відповідь": Путін пригрозив помститися за Кримський міст

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Джерело: Путін на нараді в понеділок увечері

Пряма мова: "Відповідь з боку Росії звичайно буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції".

Деталі: Путін також заявив, що удар по мосту нібито не мав "ніякого значення", тому що зброя та боєприпаси по ньому "вже давно" не переправляються.

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Агресор окремо підкреслив, що вважає бомбардування мосту терористичним актом.

Передісторія:

О третій годині ночі з неділі на понеділок було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ.

Співрозмовники УП у Службі безпеки України повідомили, що удар був спільною спецоперацією СБУ і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.

Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ. Потік машин направили в об'їзд окупованою материковою Україною.