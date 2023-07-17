Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі

Міністерство транспорту РФ запевняє, що опори Кримського мосту не зруйновані, натомість пошкоджено начебто лише дорожнє полотно на прольотах мосту.

Джерело: російське видання "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Мінтрансу РФ

Дослівно: "Мінтранс РФ не підтвердив інформацію про пошкодження опор Кримського мосту.

Є пошкодження дорожнього полотна на прольотах споруди з боку Криму".

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Деталі: Повідомляється, що наразі триває обстеження стану мосту.

Що цьому передувало:

Вночі 17 липня Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений.

Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.

За інформацією каналу " Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв закликав мешканців регіону утриматися від поїздок через Кримський міст.

Через руйнування прольоту Кримського мосту зупинено роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ, також тимчасово зупинено рух поїздів по мосту.