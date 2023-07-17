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Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 07:17
Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі
КРИМСЬКИЙ МІСТ ВНОЧІ 17 ЛИПНЯ. ФОТО З TELEGRAM "ASTRA"

Міністерство транспорту РФ запевняє, що опори Кримського мосту не зруйновані, натомість пошкоджено начебто лише дорожнє полотно на прольотах мосту.

Джерело: російське видання "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Мінтрансу РФ

Дослівно: "Мінтранс РФ не підтвердив інформацію про пошкодження опор Кримського мосту.

Є пошкодження дорожнього полотна на прольотах споруди з боку Криму".

Деталі: Повідомляється, що наразі триває обстеження стану мосту.

Що цьому передувало:

  • Вночі 17 липня Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений.
  • Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • За інформацією каналу " Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.
  • Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв закликав мешканців регіону утриматися від поїздок через Кримський міст.
  • Через руйнування прольоту Кримського мосту зупинено роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ, також тимчасово зупинено рух поїздів по мосту.

Теми: КримРосіявійна
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