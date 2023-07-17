Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі

Міністерство транспорту РФ запевняє, що опори Кримського мосту не зруйновані, натомість пошкоджено начебто лише дорожнє полотно на прольотах мосту.

Джерело: російське видання "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Мінтрансу РФ

Дослівно: "Мінтранс РФ не підтвердив інформацію про пошкодження опор Кримського мосту.

Є пошкодження дорожнього полотна на прольотах споруди з боку Криму".

Деталі: Повідомляється, що наразі триває обстеження стану мосту.

Що цьому передувало: