"Будет ответ": Путин пригрозил отомстить за Крымский мост

Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.

Источник: Путин на совещании в понедельник вечером

Прямая речь: "Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения".

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Детали: Путин также заявил, что удар по мосту якобы не имел "никакого значения", потому что оружие и боеприпасы по нему "уже давно" не переправляются.

Агрессор отдельно подчеркнул, что считает бомбардировку моста террористическим актом.

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