"Будет ответ": Путин пригрозил отомстить за Крымский мост
Понедельник, 17 июля 2023, 20:32
Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.
Источник: Путин на совещании в понедельник вечером
Прямая речь: "Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения".
Детали: Путин также заявил, что удар по мосту якобы не имел "никакого значения", потому что оружие и боеприпасы по нему "уже давно" не переправляются.
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Агрессор отдельно подчеркнул, что считает бомбардировку моста террористическим актом.
Предыстория:
- В три часа ночи с воскресенья на понедельник была совершена атака на Керченский мост, который соединяет оккупированный Россией Крым с территорией РФ.
- Собеседники УП в Службе безопасности Украины сообщили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и Военно-морских сил, а мост атаковали с помощью надводных дронов.
- Российские СМИ писали, что дронов было два. В результате их атаки накренился один из пролетов моста. Автомобильное движение по мосту закрыто. Также прекратила функционировать паромная переправа между Керчью и РФ. Поток машин направили в объезд по оккупированной материковой Украине.
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