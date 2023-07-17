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"Будет ответ": Путин пригрозил отомстить за Крымский мост

Евгений КизиловПонедельник, 17 июля 2023, 20:32
Будет ответ: Путин пригрозил отомстить за Крымский мост
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.

Источник: Путин на совещании в понедельник вечером

Прямая речь: "Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения".

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Детали: Путин также заявил, что удар по мосту якобы не имел "никакого значения", потому что оружие и боеприпасы по нему "уже давно" не переправляются.

Агрессор отдельно подчеркнул, что считает бомбардировку моста террористическим актом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В три часа ночи с воскресенья на понедельник была совершена атака на Керченский мост, который соединяет оккупированный Россией Крым с территорией РФ.
  • Собеседники УП в Службе безопасности Украины сообщили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и Военно-морских сил, а мост атаковали с помощью надводных дронов.
  • Российские СМИ писали, что дронов было два. В результате их атаки накренился один из пролетов моста. Автомобильное движение по мосту закрыто. Также прекратила функционировать паромная переправа между Керчью и РФ. Поток машин направили в объезд по оккупированной материковой Украине.

Темы: ПутинКерченский мост
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