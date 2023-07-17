У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени
Окупанти збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.
Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву віце-прем'єр Марата Хуснулліна на нараді із президентом РФ Володимиром Путіним та під час спілкування з журналістами
Пряма мова: "За підсумками візуального огляду прогонових будов встановлено, що одна прогонова будова автодорожньої частини у напрямку в Тамань зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Ще один проліт з другої сторони в напрямку Керчі пошкоджено, відбулося осьове зміщення на 70-80 сантиметрів, він перебуває на опорі".
Деталі: Він заявив, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі буде запущено перші вантажні тестові автомобілі, якщо все буде добре, з першої години ночі запустять легкові машини.
Водночас він повідомив, що двосторонній рух одним боком мосту планують запустити 15 вересня, другим – у листопаді.
Хуснуллін повідомив, що підходи плавучими кранами до пошкодженої опори неможливі і доведеться побудувати тимчасовий міст для робіт.
Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що зруйнований проліт в напрямку Керчі.
Передісторія:
- О третій годині ночі з неділі на понеділок було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ.
- Співрозмовники УП у Службі безпеки України повідомили, що удар був спільною спецоперацією СБУ і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.
- Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ. Потік машин направили в об'їзд окупованою материковою Україною.