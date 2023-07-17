Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 20:35
У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени
СКРИНШОТ з відео

Окупанти збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву віце-прем'єр Марата Хуснулліна на нараді із президентом РФ Володимиром Путіним та під час спілкування з журналістами

Пряма мова: "За підсумками візуального огляду прогонових будов встановлено, що одна прогонова будова автодорожньої частини у напрямку в Тамань зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Ще один проліт з другої сторони в напрямку Керчі пошкоджено, відбулося осьове зміщення на 70-80 сантиметрів, він перебуває на опорі".

Деталі: Він заявив, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі буде запущено перші вантажні тестові автомобілі, якщо все буде добре, з першої години ночі запустять легкові машини.

Реклама:

Водночас він повідомив, що двосторонній рух одним боком мосту планують запустити 15 вересня, другим – у листопаді.

Хуснуллін повідомив, що підходи плавучими кранами до пошкодженої опори неможливі і доведеться побудувати тимчасовий міст для робіт.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що зруйнований проліт в напрямку Керчі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • О третій годині ночі з неділі на понеділок було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ.
  • Співрозмовники УП у Службі безпеки України повідомили, що удар був спільною спецоперацією СБУ і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.
  • Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ. Потік машин направили в об'їзд окупованою материковою Україною.

Теми: РосіяКерченський міствійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

фото, відеоУ Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені

До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ

Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Усі новини...
Росія
Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових
Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
Останні новини
15:48
відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська
15:41
Росіяни масово скуповували криптовалюту Tether у день "повстання" Пригожина
15:26
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
15:15
За тиждень у водоймах загинуло 30 людей – ДСНС
15:08
Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС
14:50
ЗМІ: Власник лайнера, що збурив грузинів, - підсанкційний в Україні бізнесмен РФ
14:44
Папа Франциск звернувся до "братів з російської влади" щодо зернової угоди
14:31
Завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до опалювального сезону частково реалізоване – Галущенко
14:20
Липень-2023, ймовірно, стане найтеплішим місяцем за всю історію спостережень – вчені
14:13
фотоРФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Харківщину
Усі новини...
Реклама: