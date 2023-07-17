У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени

Окупанти збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву віце-прем'єр Марата Хуснулліна на нараді із президентом РФ Володимиром Путіним та під час спілкування з журналістами

Пряма мова: "За підсумками візуального огляду прогонових будов встановлено, що одна прогонова будова автодорожньої частини у напрямку в Тамань зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Ще один проліт з другої сторони в напрямку Керчі пошкоджено, відбулося осьове зміщення на 70-80 сантиметрів, він перебуває на опорі".

Деталі: Він заявив, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі буде запущено перші вантажні тестові автомобілі, якщо все буде добре, з першої години ночі запустять легкові машини.

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Водночас він повідомив, що двосторонній рух одним боком мосту планують запустити 15 вересня, другим – у листопаді.

Хуснуллін повідомив, що підходи плавучими кранами до пошкодженої опори неможливі і доведеться побудувати тимчасовий міст для робіт.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що зруйнований проліт в напрямку Керчі.

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