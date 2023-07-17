В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью

Оккупанты собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне - в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и во время общения с журналистами

Прямая речь: "По итогам визуального осмотра пролетных строений установлено, что одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны в направлении Керчи поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, он находится на опоре".

Детали: Он заявил, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь будут запущены первые грузовые тестовые автомобили, если все будет хорошо, с часу ночи запустят легковые машины.

Реклама:

В то же время он сообщил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.

Хуснуллин сообщил, что подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны и придется построить временный мост для работ.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что разрушен пролет в направлении Керчи.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: