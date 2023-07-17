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В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 20:35
В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью
СКРИНШОТ из видео

Оккупанты собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне - в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и во время общения с журналистами

Прямая речь: "По итогам визуального осмотра пролетных строений установлено, что одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны в направлении Керчи поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, он находится на опоре".

Детали: Он заявил, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь будут запущены первые грузовые тестовые автомобили, если все будет хорошо, с часу ночи запустят легковые машины.

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В то же время он сообщил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.

Хуснуллин сообщил, что подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны и придется построить временный мост для работ.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что разрушен пролет в направлении Керчи.

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Предыстория:

  • В три часа ночи с воскресенья на понедельник была совершена атака на Керченский мост, который соединяет оккупированный Россией Крым с территорией РФ.
  • Собеседники УП в Службе безопасности Украины сообщили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и Военно-морских сил, а мост атаковали с помощью надводных дронов.
  • Российские СМИ писали, что дронов было два. В результате их атаки накренился один из пролетов моста. Автомобильное движение по мосту закрыто. Также прекратила функционировать паромная переправа между Керчью и РФ. Поток машин направили в объезд по оккупированной материковой Украине.

Темы: РосcияКерченский моствойнаоккупация
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