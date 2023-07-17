Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди" – Блінкен

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 22:15

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.

Пряма мова: "Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом".

Реклама:

Більше деталей: Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

Пряма мова: "За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з точки зору обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СШАзерноекспортБлінкен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська

Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС

фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

фото, відеоУ Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені

Усі новини...
США
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
Резніков поговорив із Остіном: Пентагон розповів, про що буде "Рамштайн" у вівторок
Кулеба вирушає у Нью-Йорк
Останні новини
16:56
Зеленський: Цієї осені й зими ворог спробує повторити терор проти енергетики
16:52
Глава МЗС Словаччини подебатував із Сійярто через його скарги на війну
16:32
Зеленський – місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки
16:27
ФОТОЗ монумента "Батьківщина-Мати" почали демонтувати радянський герб
15:59
Футбольна ліга США: як влаштований MLS і чому Мессі обрав американський чемпіонат
15:54
Грузини готують протест другому "пришестю" круїзного лайнера з росіянами
15:48
відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська
15:41
Росіяни масово скуповували криптовалюту Tether у день "повстання" Пригожина
15:26
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
15:15
За тиждень у водоймах загинуло 30 людей – ДСНС
Усі новини...
Реклама: