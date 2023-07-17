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США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди" – Блінкен

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 22:15

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.

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Пряма мова: "Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом".

Більше деталей: Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

Пряма мова: "За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з точки зору обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю".

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Теми: СШАзерноекспортБлінкен
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