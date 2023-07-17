США будут помогать Украине с экспортом после выхода РФ из "зерновой сделки" - Блинкен

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы партнеры Украины будут искать альтернативные пути экспорта украинского продовольствия, но морской путь был наиболее эффективным.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Как пояснил Блинкен, после прекращения Россией участия в "зерновой сделке" США и партнеры будут рассматривать другие варианты экспорта украинского зерна, но отметил, что шаг Москвы будет иметь "глубокий сковывающий эффект" на возможность их реализации.

Реклама:

Прямая речь: "Ведь другие страны, компании, грузоотправители и т.д. будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами и персоналом".

Больше деталей: Госсекретарь США также напомнил, что смысл "зерновой сделки" заключался в том, чтобы гарантировать безопасность, надежность и предсказуемость вывоза продовольствия из Украины в страны, которые в нем нуждаются.

Прямая речь: "При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется. Это результат того, что Россия превратила продовольствие в оружие".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: