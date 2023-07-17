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ЗСУ просуваються вперед на таврійському напрямку – Тарнавський

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 22:34

Українські захисники просуваються вперед на таврійському напрямку попри атаки ворога з повітря та замінованість території.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "На таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед". 

Деталі: Тарнавський уточнив, що протягом минулої доби ворог 16 разів атакував українські позиції та здійснив 650 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, захисники ліквідували 3 танки, 1 ББМ, 3 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", 2 ЗРК "Стріла-10", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", гармата "Гіацинт-Б", гармата "Гіацинт-С",  гармата Д-30, ЗРПК "Тунгуска" та автомобільна техніка.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Теми: війнаЗбройні сили
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