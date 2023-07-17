ВСУ продвигаются вперед на таврийском направлении – Тарнавский

Украинские защитники продвигаются вперед на таврийском направлении, несмотря на атаки врага с воздуха и заминированность территории.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На таврийском направлении продолжается работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха наши воины продвигаются вперед".

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Детали: Тарнавский уточнил, что за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 650 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления выполнили 1412 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено 25 единиц военной техники противника.

В частности, защитники ликвидировали 3 танка, 1 ББМ, 3 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", 2 ЗРК "Стрела-10", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника.

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Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.