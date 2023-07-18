Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворожа атака: мер повідомив про масштабну пожежу в Миколаєві

Ольга Глущенко Вівторок, 18 липня 2023, 03:35
Ворожа атака: мер повідомив про масштабну пожежу в Миколаєві
ілюстративне фото ДСНС Миколаївщини

Вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Про результати роботи сил ППО розкажуть військові.

Щодо Миколаєва – на одному з об’єктів виникла пожежа. Досить серйозна".

Реклама:

Деталі: Сєнкевич додав, що на місці події працюють рятувальники ДСНС.

Також він зазначив, що повну інформацію надасть вранці.

Раніше Кім писав: "Гасимо пожежу". Також він інформував, що, за попередніми даними, жертв нема.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївбезпілотникиобстрілпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЖурналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони

"Друга фаза": Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії

Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України

відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська

Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС

фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

Усі новини...
Миколаїв
Українська правда та фонд savED збирають на укриття для учнів Миколаївського ліцею
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві
Ворог атакував Миколаїв ракетами, у місті пролунав вибух
Останні новини
00:12
По всій Україні – ракетна небезпека
23:53
У Росії повідомляють про вибух у будівлі поліції в Брянській області
23:40
7 найкращих серіалів, які виходять у серпні: добірка
23:27
фото, відеоПід Таганрогом у Ростовській області впав безпілотник
23:05
Покинув власну справу у Греції та пішов на фронт: історія загиблого воїна з позивним "Грек"
22:51
відеоЖурналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони
22:12
фотоНа Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих
21:59
Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами, серед поранених підліток
21:31
Україна вже на 60% готова до опалювального сезону – Шмигаль
21:20
14-річний український картингіст вперше здобув титул чемпіона Європи
Усі новини...
Реклама: