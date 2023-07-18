Ворожа атака: мер повідомив про масштабну пожежу в Миколаєві
Вівторок, 18 липня 2023, 03:35
Вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім
Пряма мова: "Про результати роботи сил ППО розкажуть військові.
Щодо Миколаєва – на одному з об’єктів виникла пожежа. Досить серйозна".
Деталі: Сєнкевич додав, що на місці події працюють рятувальники ДСНС.
Також він зазначив, що повну інформацію надасть вранці.
Раніше Кім писав: "Гасимо пожежу". Також він інформував, що, за попередніми даними, жертв нема.