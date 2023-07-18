Ворожа атака: мер повідомив про масштабну пожежу в Миколаєві

Вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Про результати роботи сил ППО розкажуть військові.

Щодо Миколаєва – на одному з об’єктів виникла пожежа. Досить серйозна".

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Деталі: Сєнкевич додав, що на місці події працюють рятувальники ДСНС.

Також він зазначив, що повну інформацію надасть вранці.

Раніше Кім писав: "Гасимо пожежу". Також він інформував, що, за попередніми даними, жертв нема.