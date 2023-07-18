Вражеская атака: мэр сообщил о масштабном пожаре в Николаеве

Ночью 18 июля в результате вражеской атаки в Николаеве возник масштабный пожар.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич, председатель ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "О результатах работы сил ПВО расскажут военные.

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Относительно Николаева – на одном из объектов возник пожар. Достаточно серьезный".

Детали: Сенкевич добавил, что на месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

Также он отметил, что полную информацию предоставит утром.

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Ранее Ким писал: "Тушим пожар". Также он информировал, что, по предварительным данным, жертв нет.