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Ворог атакував південь України ударними БпЛА

"Українська правда"Вівторок, 18 липня 2023, 04:18
Ворог атакував південь України ударними БпЛА
фото: Anton Petrus

Вночі 18 липня росіяни запустили по півдню України ударні безпілотники.

Джерело: ОК "Південь", голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Повітряні сили

Пряма мова Кіпера: "Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками.

Імовірні кілька хвиль атак".

Деталі: ОК "Південь" підтвердило атаки дронами південних регіонів і повідомило, що в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв.

Крім того, повітряники повідомили про комбіновану атаку ворога і загрозу ударних дронів і балістики.

Оновлено: О 03:25 відбої тривоги було оголошено в Миколаївській та Херсонській областях.

О 03: 48 в Миколаївській та Херсонській областях знову оголосили повітряну тривогу.

О 04:13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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