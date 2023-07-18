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Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН

"Українська правда"Вівторок, 18 липня 2023, 04:50
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Джеймс Клеверлі. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що світ не може допустити затягування війни в Україні й закликав російського президента Путіна негайно вивести війська з України, а також розблокувати Чорне море для судноплавства.

Джерело: Клеверлі під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів".

Деталі: Клеверлі нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", – зауважив Клеверлі.

Він підкреслив, що справедливий і міцний мир – це те, чого прагне міжнародна спільнота, і Росія має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", – заявив Клеверлі.

Теми: Велика БританіяООНвійнаРосія
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