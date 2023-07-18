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Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН

"Украинская правда"Вторник, 18 июля 2023, 04:50
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Джеймс Клеверли. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что мир не может допустить затягивания войны в Украине и призвал российского президента Путина немедленно вывести войска из Украины, а также разблокировать Черное море для судоходства.

Источник: Клеверли во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней".

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Детали: Клеверли напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанного на принципах Устава ООН, а также общем убеждении, что сила не равна праву.

"План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", – отметил Клеверли.

Он подчеркнул, что справедливый и прочный мир - это то, чего хочет международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя все свои войска из Украины.

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"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", – заявил Клеверли.

Темы: ВеликобританияООНвойнаРосcия
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