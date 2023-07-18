ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) оцінили наслідки руйнування Кримського мосту, які, на їхню думку, перешкоджають російській логістиці з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті вказують: атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України.
Російська влада звинуватила українські спецслужби в тому, що вранці 17 липня по мосту між Росією та окупованим Кримом було завдано удару дронами.
Російські туристи, які тікають з окупованого Криму, швидше за все, загострили ситуацію на дорогах і, ймовірно, перешкоджають російській логістиці з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.
Аналітики підкреслюють: міст через Керченську протоку та військові території в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил, які захищаються від повномасштабного російського вторгнення та окупації України, про що раніше повідомляли ISW та українські чиновники.
Вони також стверджують, що російське матеріально-технічне забезпечення на півдні України, ймовірно, постраждає в короткостроковій і середньостроковій перспективі, що посилить нещодавні скарги на неадекватне російське постачання на півдні України, а це може ще більше підірвати довіру до Міноборони РФ.
Ключові висновки ISW за 17 липня:
- Атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме значний і тривалий вплив на російську логістику в розпал триваючого українського контрнаступу на півдні.
- ПВК "Вагнер" продовжує підготовку до постійної присутності в Білорусі.
- Росія продовжує зусилля з реорганізації свого апарату внутрішньої безпеки після збройного заколоту групи "Вагнера".
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня.
- Війська РФ проводили активні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку.
- Також вони продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної, навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Сили оборони продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута і просунулися вперед поблизу Донецько-запорізького адміністративного кордону.
- Російські війська проводили обмежені контратаки на заході Донецької області.
- За інформацією російських джерел, українські сили продовжують безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області.
- Російське видання "Верстка" повідомило, що з початку війни російська влада звільнила щонайменше вісім своїх військових командирів, не призначивши їх на нові посади.
- Російська окупаційна влада продовжує штучно збільшувати кількість російських громадян в окупованій Україні напередодні вересневих регіональних виборів.